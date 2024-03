Al volante sotto alcol e droga, denunciati tre automobilisti. Per cinque sono in corso i test di laboratorio

Fine settimana di controlli sulle strade di Perugia. Polizia stradale e polizia locale, con il contributo dell'Ufficio Sanitario mobile della Questura, sul quale era presente un medico e personale infermieristico della polizia per eseguire sul posto il test preliminare per la rilevazione dell’assunzione di droghe, hanno sottoposto a verifiche 86 automobilisti, a sei dei quali è stata ritirata la patente in quanto risultati positivi all’alcoltest.

Per tre di loro è stato accertato un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, con conseguente deferimento all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza; gli altri tre, invece, risultati positivi con un tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, sono stati sanzionati amministrativamente.

Uno dei conducenti controllati è stato, invece, denunciato per guida in stato di alterazione correlata all’uso di sostanze stupefacenti.

Infine, per altri cinque conducenti, anch’essi risultati positivi al precursore per l’accertamento di assunzione di droghe, i campioni biologici prelevati saranno sottoposti alle analisi di laboratorio finalizzate ad ottenere la conferma circa lo stato di alterazione psico-fisica.

Questi controlli, conferma la questura, verranno ripetuti anche nei mesi di aprile e maggio, secondo un calendario stilato dal Coordinamento Sanitario per le Regioni Toscana – Umbria – Marche della Polizia di Stato.