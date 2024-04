Dopo il danneggiamento, sarà riattivato l'autovelox più chiacchierato della Flaminia: ma non sarà attivo h24

Entrerà nuovamente in attività lunedì 15 aprile, dopo le verifiche tecniche alla strumentazione effettuate questa settimana ed i lavori per il miglioramento della segnaletica. L’autovelox, sostituito dopo il danneggiamento avvenuto nella notte tra il 5 e 6 febbraio, è installato nella SS3 Flaminia in direzione Spoleto all’altezza di Eggi.

Richiesto al Comune di Spoleto da ANAS per garantire la sicurezza stradale all’altezza del bivio Eggi – Acquasparta – Santo Chiodo e al successivo restringimento della carreggiata con obbligo di decelerazione, continuerà ad essere tarato a 90 km/h e posizionato al km.129+880.

Come in precedenza, l’autovelox sarà funzionante dal lunedì al venerdì e la domenica solo per due fasce orarie di due ore ciascuna, mentre il sabato sarà attiva anche una terza fascia. Di fatto quindi le violazioni verranno registrate per trenta ore settimanali, ossia quattro ore al giorno per sei giorni e sei ore il sabat