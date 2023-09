Spoleto: donna trovata morta in casa, disposta l'autopsia

Il corpo di una donna di 67 anni è stato trovato all'interno di un'abitazione a Spoleto nella serata di ieri. Sul posto ono intervenuti i Carabinieri e personale della scientifica dell'Arma.

Nessuna ipotesi è esclusa al momento, dall'aggressione al malore in casa. La Procura di Spoleto ha disposto l'autopsia sul corpo della donna per accertare le cause del decesso, come riporta l'Ansa Umbria.

L'autorità giudiziaria ha posto sotto sequestro l'immobile e il cellulare della donna. L'allarme è scattato quando i familiari hanno provato a contattare la 67enne, inutilmente.