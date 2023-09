Fontivegge, fermato nel cuore della notte con un coltellino modificato per scassinare

Si aggira nel cuore della notte con un coltellino modificato per scassinare: bloccato dalla polizia. È successo a Perugia, in via Sicilia. Gli agenti hanno intercettato un uomo intorno alle tre del mattino. Alla vista dei poliziotti è scappato, ma non è andato lontano. Il 55enne, cittadino italiano e gravato da numerosi precedenti giudiziari e di polizia, è stato trovato in possesso di un coltello multiuso modificato ed è stato denunciato per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.