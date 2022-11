Mette in vendita un condizionatore e si ritrova a ricaricare la carte del falso acquirente

Pensa di vendere un condizionare usato, ma ricarica la carta di un falso acquirente e si ritrova con i soldi in meno nel conto corrente.

La Procura di Perugia, sulla base della denuncia della persona offesa e delle indagini delle forze dell’ordine, ha portata davanti al giudice un uomo, difeso dall’avvocato Fabiana Silvestri, “perché in eventuale concorso con altro soggetto non identificato, mediante artifizi e raggiri, consistiti nel dichiarare falsamente di essere interessato all’acquisto di un condizionatore al prezzo di 120 euro” che la persona offesa aveva messo “in vendita nel sito di annunci online, e nel dare fraudolentemente indicazioni sulle modalità per ricevere l’accredito relativo al pagamento del prezzo proposto”, avrebbe indotto in errore il venditore che “al contrario faceva in modo che questo disponesse un bonifico/ricarica di 120 euro sulla sua carta prepagata con pari danno per la persona offesa che vedeva decurtata dal proprio conto corrente detta somma”.

I fatti contestati sono avvenuti a Gubbio il 30 luglio del 2020.