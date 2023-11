Evasione, furto aggravato, spaccio: 41enne in carcere

Evasione, furto aggravato, detenzione di stupefacente ai fini di spaccio possesso di oggetti atti a offendere. La polizia di Perugia ha dato esecuzione alla misura della custodia cautelare in carcere emessa dall'Ufficio del Gip del Tribunale di Perugia, nei confronti di un cittadino tunisino di 41 anni. L'uomo era già in carcere, a Capanne, per altri reati.

Il 41enne, spiega la Procura di Perugia, è stato protagonista di un inseguimento a Fontivegge: il poliziotti, durante un controllo, lo hanno sorpreso a bordo di un'auto rubata. Ed è partita la corsa. Una volta catturato è stato arrestato e denunciato per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. È successo il 10 agosto. Il 23 ottobre, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Perugia, ha emesso l'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del 41enne, già in regime di custodia cautelare presso la Casa Circondariale di Perugia —Capanne per altri reati.