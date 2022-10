Vaccino anti Covid, Umbria pronta alla somministrazione della quinta dose: chi può prenotarla

L'Umbria è pronta alla somministrazione della quinta dose di vaccino contro il coronavirus. L'assessore regionale alla Salute, Luca Coletto, annuncia che "a partire da lunedì 24 ottobre sarà possibile prenotare l’ulteriore dose di richiamo del vaccino anti Covid". La quinta dose, spiega ancora, "è riservata agli over 80, agli ospiti delle strutture residenziali per anziani, agli over 60 con fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti, che hanno già ricevuto una seconda dose di richiamo con vaccino a mRNA monovalente, una volta trascorsi almeno 120 giorni dalla stessa o dall’ultima infezione da SARS-CoV-2 (data del test diagnostico positivo)" e "su richiesta dell’interessato, tutti gli altri soggetti ultrasessantenni che hanno già ricevuto un secondo richiamo con vaccino a mRNA monovalente, una volta trascorsi almeno 120 giorni dal secondo richiamo o dall’ultima infezione da SARS-CoV-2 (data del test diagnostico positivo)".

Covid in Umbria, il report del Nucleo epidemiologico

Il Nucleo epidemiologico regionale intanto ha pubblicato un nuovo report settimanale del contagio da coronavirus in Umbria: "La curva epidemica, come pure la media mobile a 7 giorni, mostra un trend in leggera diminuzione rispetto alle settimane precedenti - si legge nell'analisi - . L’incidenza settimanale mobile per 100.000 abitanti al 17 ottobre è pari a 684".

E ancora. Gli esperti del Nucleo spiegano che "l’RDt sulle diagnosi calcolato per gli ultimi 14 giorni con media mobile a 7 giorni è in leggero diminuzione rispetto alla settimana precedente, attestandosi ad un valore pari a 0.89. L’andamento regionale dell’incidenza settimanale mobile per classi di età mostra un trend in aumento nelle classi d’età: 0-2, 3-5, 6-10 e 80-84 anni. La fascia d’età con l’incidenza più elevata al 16 ottobre è 80-84 anni. La distribuzione territoriale dell’incidenza mostra valori in leggera diminuzione rispetto alla settimana precedente, in tutto il territorio regionale".

Per quanto riguarda la situazione dei ricoveri nella settimana presa in analisi "si osserva un aumento nell’impegno ospedaliero regionale (al 17 ottobre 205 ricoveri in area medica e 1 in terapia intensiva)".

Sul fronte delle variante, aggiungono dalla Regione Umbria, Omicron 5 "rappresenta il 98% delle varianti circolanti".

Covid in Umbria, il bollettino del 21 ottobre

Continua la discesa della curva del contagio da coronavirus in Umbria. Attualmente positivi in calo, ricoveri ancora in leggero aumento. Nell'ultimo giorno - a fronte di 500 tamponi e 2.945 test antigenici processati - sono stati registrati 764 nuovi positivi, 850 guariti e un nuovo decesso.

Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato al 21 ottobre, sono 7.370 (-87 rispetto al 20 ottobre) gli attualmente positivi al coronavirus in Umbria.

Al 21 ottobre sono 218 (+4 rispetto al 20 ottobre) i positivi ricoverati negli ospedali dell'Umbria - di cui 1 (-1 rispetto al 20 ottobre) in terapia intensiva, 127 (-1 rispetto al 20 ottobre) in area medica Covid e 90 (+6 rispetto al 20 ottobre) negli altri reparti ospedalieri - e 2 (-2 rispetto al 20 ottobre) gli ospiti nelle Rsa Covid.