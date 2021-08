Coronavirus in Umbria, la mappa all’11 agosto: tutti i dati comune per comune

I numeri dei pazienti positivi, guariti, deceduti, in isolamento contumaciale, ricoverati e in terapia intensiva nei vari centri e ospedali umbri secondo i dati di Regione e Protezione Civile

Un’altra vittima in Umbria collegata al Covid-19, mentre si ferma la crescita dei ricoverati (dato invariato rispetto a ieri). Nuovo balzo dei positivi (+132 rispetto a ieri), cresce il dato sui guariti (+145). Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 10.52 dell’11 agosto, sono 2.122 (-7 rispetto al 10 agosto) gli attualmente positivi al Covid-19 in Umbria. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 2.261 tamponi molecolari e 3.320 test antigenici.

All’11 agosto sono 30 (dato invariato rispetto al 10 agosto) le persone ricoverate negli ospedali dell'Umbria, di cui 1 (dato invariato rispetto al 10 agosto) in terapia intensiva, e 2.091 (-7 rispetto al 10 agosto) le persone in isolamento contumaciale.

VIDEO Covid, nuovo punto vaccinale a San Marco. Il commissario D'Angelo: "Puntiamo alle 2mila somministrazioni al giorno"

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 59.566 (+132 rispetto al 10 agosto) i casi totali di positività al Coronavirus registrati in Umbria, 56.018 (+145 rispetto al 10 agosto) i guariti, 1.426 (+1 rispetto al 10 agosto) i decessi, 1.041.847 (+2.261 rispetto al 10 agosto) i tamponi molecolari e 599.233 (+3.320 rispetto al 10 agosto) i testi antigenici eseguiti.

Coronavirus, a Marsciano tamponi e test gratuiti per i giovanissimi anche a Ferragosto

Di seguito le mappe della 'dashboard' istituzionale della Regione per capire - con i dati comune per comune - come sono distribuiti sul territorio umbro e nei vari ospedali i positivi, i guariti, i deceduti, le persone in isolamento contumaciale, i ricoverati e i pazienti in terapia intensiva.

CASI DI POSITIVITÀ TOTALI

ATTUALMENTE POSITIVI

GUARITI

DECEDUTI

ISOLAMENTI CONTUMACIALI

RICOVERATI

'COVID HOSPITAL', TERAPIA INTENSIVA