Coronavirus, a Marsciano tamponi e test gratuiti per i giovanissimi anche a Ferragosto

Prosegue la campagna di test antigenici rapidi gratuiti per i giovani a Marsciano grazie alla postazione mobile della Protezione civile che sarà presente nel centro cittadino le sere di venerdì 13 e sabato 14 agosto, con estensione anche alla fascia d’età fino a 40 anni

Sono stati oltre 150 i test antigenici rapidi gratuiti eseguiti nel centro storico di Marsciano, tra venerdì 6 e sabato 7 agosto, nell’ambito del programma di screening rivolto ai giovani e promosso dal Comune di Marsciano con la Protezione civile, la disponibilità di medici volontari e la collaborazione della Struttura commissariale regionale e del Dipartimento di Igiene e Sanità pubblica della Usl Umbria 1. Grazie a questi test, ai quali hanno aderito soprattutto giovani tra 17 e 25 anni, sono state individuate anche alcune positività al Covid-19 permettendo in modo tempestivo l’attivazione del protocollo per il tracciamento.

La campagna di screening proseguirà anche nel fine settimana di Ferragosto, con la postazione mobile della Protezione civile che sarà presente venerdì 13 agosto dalle 20.00 alle 21.30 in piazza della Vittoria e sabato 14 agosto dalle 20.00 alle 22.00 in piazza Karl Marx. Si amplia la fascia d’età cui è rivolta l’iniziativa, che andrà da 12 a 40 anni.

Come già avvenuto per lo scorso fine settimana i soggetti che intendono approfittare di questa opportunità sono invitati a prenotarsi, anche per evitare possibili attese, compilando il modulo di richiesta al seguente link .

È in ogni caso possibile eseguire il test anche presentandosi direttamente presso la postazione mobile, senza precedente prenotazione, con un documento di identità in corso di validità e la tessera sanitaria. I minori dovranno essere accompagnati dai genitori.

Proseguono regolarmente anche i test con cadenza settimanale riservati agli operatori dei centri estivi. Vengono svolti presso la sede della Protezione civile con la modalità drive trough. Il prossimo appuntamenti è per domenica 15 agosto tra le ore 18.30 e le 19.30. Anche in questo caso è possibile prenotarsi accedendo al link .

A breve, inoltre, partirà anche il monitoraggio dei giovani che stanno riprendendo la preparazione atletica dopo la pausa estiva.