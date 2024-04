"Trofeo Opes Gym 2024", al Palasport di Todi la festa della danza e della coreografia

Il Palasport di Todi ha ospitato la XI edizione del “Trofeo Opes Gym 2024”, festa della coreografia, patrocinata dal Comune e che si è svolta alla presenza di centinaia di persone.

Dodici associazioni partecipanti provenienti da tutta l'Umbria ed una da Rieti, la “Eos Ritmica Rieti”. Le altre società sportive sono “Solodanza" di Terni, "Masmar Angel" di Massa Martana, "Dance Studio Florida's" di Terni, "Danziamo Giove", "Olympia W. F. Center" di Todi, "Village Dance" Pantalla, "Saimon Dance" Trevi, "Gymnastic Orvieto", "Movit Pg", "Arte Danza" Bastia Umbra, "Latin Project" Orvieto.

Oltre 280 atleti e danzatori, si sono esibiti nelle varie categorie (Assolo-Duo-Gruppi) per tutto il pomeriggio in una full immersion intensiva con musiche e coreografie studiate e preparate nel tempo, ognuna nella propria disciplina e stile.

Giudici d'eccezione, Gioia Malentacchi giudice internazionale di ginnastica, Roberto Calderini insegnante, danzatore e coreografo TV, Edoardo Mangono atleta danzatore di livello internazionale.

L'edizione 2024 vedeva per la prima volta la creazione del "trofeo Memoria Mauro Desantis" grande amico di Opes Umbria,già presidente della Federazione Danza Sportiva comitato umbro recentemente scomparso, ricordato durante l'evento con una sua coreografia interpretata proprio dalla sua scuola la Florida's di Terni.

L'edizione del trofeo Opes Gym quale miglior coreografia assoluta quest'anno è stato assegnato alla "Asd Olimpia WF Center" di Moira e Morena Ciucci.

Le premiazioni si sono svolte al termine del lungo pomeriggio dopo decine di esibizioni, alla presenza del Vice sindaco di Todi Claudio Rannicchio e dell'assessore allo sport Alessia Marta. Un ringraziamento sentito è stato esteso dal C.N. Opes Italia professor Fabrizio Quaglietti a tutti i partecipanti per impegno e capacità dimostrate, nonché all'amministrazione comunale e a tutto lo staff che ha lavorato incessantemente per tutta la settimana alla miglior riuscita della manifestazione. Commovente infine il ricordo che è stato fatto proprio da Fabrizio Quaglietti di Mauro Desantis, "un uomo solare, legato non solo al mondo della Danza Sportiva ma allo sport in generale inteso come mezzo educativo e formativo per i giovani".