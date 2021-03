Coronavirus: oltre 2mila persone controllate in quattro giorni, 80 multate e 2 negozi chiusi

Quattro giorni di controlli serrati nella Provincia di Perugia da parte delle forze dell’ordine con 2.393 persone controllate, 78 multate, 797 attività ispezionate, con due esercenti multati e due esercizi chiusi.

La Prefettura di Perugia ha fornito i dati del monitoraggio dei servizi di controllo inerente le misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei giorni del 25, 26, 27 e 28 febbraio.

Le persone controllate il 25 febbraio sono state 737, 574 il giorno successivo, 509 il 27 febbraio e 573 il giorno seguente. Le multe sono state, rispettivamente, 14, 16, 26, 22.

Nessuno persona denunciata per inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus.

Le attività e gli esercizi commerciali controllati sono stati 204 il 25 febbraio, 186 il giorno seguente, 245 il 27 febbraio e 162 quello successivo.

Due gli esercenti sanzionati per inosservanza delle norme anti Covid-9, una il 27 e l’altra il 28 febbraio.

Le forze dell’ordine hanno disposto la chiusura di un negozio il 27 febbraio, mentre un’altra chiusura è stata ordinata dal Prefetto il 28 febbraio.