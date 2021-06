Coronavirus, vaccini in Umbria: superato il mezzo milione di dosi, ciclo completo per il 30% dei residenti

Quasi 20mila le dosi di vaccino anti-Covid somministrati negli ultimi due giorni in Umbria (10.184 quelle registrate venerdì e 9.360 quelle di ieri, sabato 26 giugno). Con il sostegno degli hub aziendali e la 'discesa in campo' di farmacisti e medici di base prosegue così la campagna della Regione, che ha superato il mezzo milione di dosi somministrate e vede il 29.79% dei residenti già 'immunizzati' con ciclo completo.

In attesa dell'arrivo di nuove forniture da parte della struttura commissariale nazionale guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo, come ha spiegato l'assessore Luca Coletto l'Umbria pensa intanto di anticipare il 'richiamo' soprattutto per gli ultrasessantenni (a cui è destinato il preparato di AstraZeneca) con l'obiettivo di contrastare la crescente diffusione delle varianti Kappa e Delta (quella 'indiana' e un suo sottotipo) che sta preoccupando tutta Italia.