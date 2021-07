Coronavirus in Umbria, vaccini: "Entro il 10 agosto saranno chiamati tutti i prenotati"

"Vacciniamo tutte le fasce di età, ma il nostro obiettivo prioritario è ora falo sulle fasce di età 20-29 e 12-19 anni". Ad annunciarlo è Massimo D'Angelo, commissario regionale all'emergenza coronavirus che durante il consueto aggiornamento settimanale sull'andamento della curva in Umbria ha spiegato che "lintervento sarà massiccio" e che "tutti" gli umbri prenotati saranno "invitati" a vaccinarsi.

Per quanto riguarda la prima fascia, la percentuale di copertura di soggetti prenotati e vaccinati è al momento pari al 49,7%, mentre è del 18,5% per i 12-19. "Nella fascia 20-29 anni - ha aggiunto D'Angelo - sono 1.733 gli aderenti invitati che hanno rimandato la somministrazione del vaccino, mentre tra i 12-19 lo hanno fatto in 1.264. Il nostro impegno è procedere a richiamarli dopo 10 giorni per far sì che la vaccinazone venga comunque garantita".