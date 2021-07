Coronavirus e Green Pass, l'annuncio di Coletto: "Tamponi gratis per gli under 30 che aspettano il vaccino"

Novità in arrivo sul fronte 'Green Pass' in Umbria: "Tamponi gratuiti per gli under 30 che ancora non hanno potuto vaccinarsi" ha annunciato infatti Luca Coletto nella conferenza stampa settimanale della task-force umbra sull'andamento della curva epidemica e più in generale dell'emergenza coronavirus.

La misura, secondo quanto spiegato l'assessore regionale alla Salute, approderà domani in Giunta e sarà in vigore fino al 31 agosto, con il tampone che potrà essere effettuato (dagli under 30 che hanno prenotato il vaccino) presso i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale. "Il tampone - ha detto Coletto - sostituisce la vaccinazione per i ragazzi che, per ragioni organizzative o di tempistiche, non l'hanno ancora ricevuta. In questo modo, i giovani potenziali vaccinandi potranno comunque spostarsi pur non avendo il green pass, senza dover rinunciare a impegni già presi, come ferie o vacanze. Così si va inoltre a implementare lo screening massivo che stiamo mettendo in atto sul territorio".