Norcia, primo sopralluogo per la ricostruzione dell'ospedale: il cronoprogramma dei lavori

La chiusura dei cantieri prevista per maggio 2023. Il sindaco Alemanno: "Il mio auspicio è di avere finalmente nella nostra regione una rete ospedaliera organizzata per servizi e non per territorio"

Primo sopralluogo con i progettisti incaricati dalla Regione Umbria, nelle more della definizione e degli atti amministrativi per l'affidamento e la sottoscrizione del relativo contratto per la progettazione dell’Ospedale di Norcia. Presenti il sindaco Nicola Alemanno e gli assessori Giuliano Boccanera e Giuseppina Perla, gli ingegeri Paolo Gattini e Patrizia Macaluso della Regione e dell’ assessorato alle Opere Pubbliche e ai Trasporti oltre, ovviamente, ai professionisti incaricati.

“La ricostruzione del nostro ospedale si fa finalmente sempre più concreta - ha detto il primo cittadino nursino -. Con pazienza e determinazione abbiamo lavorato insieme agli Enti sovraordinati e ad oggi possiamo contare su ‘step’ chiari e definiti nel tempo, che dovrebbero portare al compimento di questa importante opera per la città e per i nostri concittadini”. Il cronoprogramma degli interventi si svilupperà nell’arco temporale di due anni: la fine dei lavori è prevista a maggio 2023.

“Dopo gli eventi sismici del 2016 siamo riusciti a mantenere, seppur con fatica, i servizi di primo soccorso e ambulatoriali. Oggi la pandemia ha fatto emergere con forza quanto è importante e necessaria la presenza di ospedali di territorio ed è divenuto ormai improcrastinabile. La scorsa settimana - ha proseguito Alemanno - ho avuto anche modo di interloquire con la Regione Umbria rispetto alle linee strategiche per il prossimo Piano Sanitario Regionale. Il cittadino della nostra Valnerina e i suoi bisogni saranno quindi al centro delle prossime discussioni sulle nuove esigenze di integrazione dei servizi per avvicinamento al territorio. Il mio auspicio è di avere finalmente nella nostra regione una rete ospedaliera organizzata per servizi e non per territorio”.