Coronavirus, le regole da seguire in quarantena: le raccomandazioni dell'Usl

Una comunicazione costante e diretta, attraverso i social, quella dei Comuni umbri in queste settimane segnate dall'emergenza Covid. Quotidiani i messaggi delle amministrazioni ai cittadini, con informazioni utili come quella del Comune di Marsciano che ricorda le raccomandazioni dell'Usl sulle modalità di esecuzione della quarantena sia per i soggetti positivi che per i loro familiari. "È importante attenersi a queste regole per evitare il contagio all’interno dello stesso nucleo familiare", sottolinea l'amministrazione marscianese ricordando poi che "il soggetto positivo che viola la quarantena è passibile di denuncia penale".

RACCOMANDAZIONI PER LA PERSONA IN ISOLAMENTO

RACCOMANDAZIONI PER FAMILIARI E CONVIVENTI

RACCOMANDAZIONI PER LA SANIFICAZIONE AMBIENTALE

ATTESA DEL RICOVERO OSPEDALIERO

