Coronavirus in Umbria, la mappa al 30 settembre: tutti i dati comune per comune

Altri 57 casi di coronavirus (quindi 5 in più rispetto ai 52 di ieri) sono stati registrati oggi (giovedì 30 settembre 2021) in Umbria, dove diventano così 63.811 le persone risultate contagiate dal Covid-19 dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

Sono però 1.870 - quindi 389 in meno rispetto ai 2.259 del giorno precedente - i tamponi molecolari eseguiti nelle ultime ore (con il totale che sale a 1.131.807), mentre diventano 805.702 (+3.970, ieri erano stati 4.528) i test antigenici effettuati finora: sono dunque 5.840 (-947 rispetto a ieri) i test totali processati nelle ultime ore con un tasso di positività che (prendendo in considerazione la somma di tamponi e test) passa dallo 0,76% di ieri allo 0,97% (dal 2,3% di ieri al 3,04% contando invece solo i molecolari).

Nel bollettino odierno - con i dati di Regione e Protezione Civile aggiornati alle ore 9.40 - si registra comunque un calo degli attualmente positivi, che ora sono 874 (-32). Questo perché aumenta il numero dei guariti che diventano 61.489 (+89), mentre restano 1.448 i decessi complessivi conteggiati dall'inizio della pandemia. In diminuzione invece il numero delle persone in isolamento contumaciale che ora sono 829 (-31), mentre nei 'Covid Hospital' umbri scende a 45 (-1) il totale dei ricoverati ma sale a 3 (+1) il numero di quelli in terapia intensiva.

Di seguito le mappe della 'dashboard' istituzionale della Regione per capire - con i dati comune per comune (salgono a 28 su 92 quelli attualmente 'Covid-free', che ieri erano 26) - come sono distribuiti sul territorio umbro e nei vari ospedali i positivi, i guariti, i deceduti, le persone in isolamento contumaciale, i ricoverati e i pazienti in terapia intensiva...

CASI DI POSITIVITÀ TOTALI

ATTUALMENTE POSITIVI

GUARITI

DECEDUTI

ISOLAMENTI CONTUMACIALI

RICOVERATI

'COVID HOSPITAL', TERAPIA INTENSIVA

