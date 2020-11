Coronavirus, cosa si può fare e cosa è vietato in 'zona arancione': i chiarimenti del governo

L'Umbria è da ieri in 'zona arancione' dopo l'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza. A suddividire l'Italia in tre aree, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio per le quali sono previste specifiche misure restrittive, è stato il governo attraverso il Dpcm del 3 novembre.

LA SITUAZIONE ATTUALE - Gialla: Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Provincia di Trento, Sardegna, Veneto. Arancione: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria. Rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Provincia di Bolzano.

Per ogni area ci sono misure specifiche e anche per quella 'Arancione' in cui rientra l'Umbria il governo fornisce dei chiarimenti, rispondendo alle domande più frequenti dei cittadini. Ecco le risposte, ricordando che la sezione 'Faq' tiene conto esclusivamente delle misure introdotte da disposizioni nazionali e che le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale, per conoscere le quali è necessario fare riferimento ai canali informativi istituzionali dei singoli enti.

