VIDEO Coronavirus, nell'ospedale da campo dell'Esercito: "Così sarà organizzato"

Impegno, sacrificio e passione: questi i valori che accompagnano i militari dell'Esercito nel servizio al Paese, tanto più nelle situazioni di emergenza come quella causata dal coronavirus. Lavorando 24 ore su 24, da sabato 7 novembre, i militari del Comando supporti logistici e quelli del Decimo Reparto Sanità "Napoli" di Persano hanno quasi ultimato la realizzazione dell'ospedale da campo a supporto del Santa Maria della Misericordia che metterà a disposizione, secondo cronoprogramma da giovedì 12, 34 posti letto di degenza ordinaria e 3 posti letto di degenza sub-intensiva.

L'allestimento è stato disposto su richiesta della Regione Umbria e messo in atto grazie all'organizzazione e al coordinamento del Comando Operativo di vertice Interforze (COI).

L'ospedale da campo di Perugia completa lo sforzo messo in campo dalle Forze Armate, su iniziativa dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini, a partire dai Drive-through, gestiti e coordinati dal Coi a supporto del sistema sanitario, su tutto il territorio nazionale e anche in Umbria. Un concreto aiuto che i cittadini hanno apprezzato e ricambiato a loro modo. Come le colazioni e i caffè fatti arrivare nel piazzale dell'ospedale dagli esercenti della zona.