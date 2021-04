Coronavirus in Umbria, decreto Riaperture: con la zona gialla via libera a calcetto e tifosi

Dal 26 aprile tornerà la zona gialla in diverse regioni e tra queste dovrebbe esserci l'Umbria, dove così tornerà ad essere consenttito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività ma è interdetto l’uso di spogliatoi. Ma se per lo sport mancano dunque pochi giorni alla ripresa, ci sarà invece da aspettare il 15 maggio per vedere la ripartura delle piscine e il primo giugno per le palestre (sempre con specifiche regole di sicurezza).

CINEMA, TEATRI E STADI - Dal 26 aprile ripartiranno anche tutti gli spettacoli aperti al pubblico (cinema, teatri, concerti, live club), con posti preassegnati e distanza di almeno un metro, capienza fino al 50% di quella massima autorizzata ma con un numero massimo di 1.000 spettatori all’aperto e non più di 500 in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Anche in questo caso andranno rispettate le regole previsti dai protocolli di sicurezza di settore.

MERCATI E FIERE - Bisognerà aspettare invece il 15 maggio per vedere la riapertura di mercati e centri commerciali anche nei weekend, mentre solo dal 15 giugno sarà nuovamente onsentito lo svolgimento in presenza delle fiere. Il primo di luglio è infine la data di ripartenza per convegni e congressi ma anche per centri termali e parchi tematici.