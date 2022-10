Sicurezza sulle strade, sforbiciati 280 punti alle patenti di automobilisti indisciplinati

Sessantatre pattuglie a vigilare sulle principali arterie stradali, 174 veicoli controllati e 194 violazioni al Codice della Strada contestate. E' il bilancio dei controlli messi in atto dalla polizia stradale nell'ambito della campagna di prevenzione europea “Safety Days”.

Tra le sanzioni, 11 hanno riguardato il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini; 6 contestazioni per l’uso di telefonini alla guida e fuori dalle condizioni di sicurezza; 13 sanzioni per superamento dei limiti di velocità; 3 per mancata copertura assicurativa e 10 per mancata revisione periodica del veicolo.

L’intera attività di prevenzione ha comportato la decurtazione di 280 punti patente. Sono stati, invece, 3 i veicoli sottoposti a sequestro mentre per altrettanti è stato disposto il fermo amministrativo nelle more della sottoposizione dei mezzi alla prevista revisione.

L’attività di pattugliamento e vigilanza stradale proseguirà anche nei prossimi giorni.