LA SVOLTA SCUOLE Approvato il piano Tuteri: in tutte le scuole elementari locali per l'attività fisica e refettori. "Più servizi per i nostri bimbi"

Presto quasi tutti (circa 40) i plessi scolastici che ospitano primarie, ad esclusione di quelli troppo piccoli (circa 12) dove il progetto non è fisicamente possibile, saranno dotati di nuovi locali dedicati per l'educazione motoria al fine di conseguire i risultati previsti dal PNRR e promuovere nei giovani sani stili e comportamenti di vita. Non solo: sarà previsto un servizio mensa o luoghi idonei alla refezione determinandosi l’esigenza di almeno un rientro pomeridiano per i ragazzi per l'attività fisica. Bisognerà dunque ricavare tali spazi in 16 plessi scolastici mentre in altri 21 è già attivo un servizio di refettorio

I primi due interventi già nel corso dell’estate ormai prossima: lavori previsti a San Marco e Colle Umberto. Poi progressivamente si procederà con tutti gli altri nel corso di due-tre anni. “L’obiettivo del mio assessorato in particolare fin dal nostro insediamento – ha spiegato il vice sindaco Gianluca Tuteri (nella foto) – è di rendere i nostri plessi scolastici, in larga parte estremamente datati, sempre più sicuri, confortevoli e dotati di nuovi servizi. Recepiamo con particolare apprezzamento la scelta delle Istituzioni nazionali di introdurre l’insegnamento dell’educazione motoria nelle scuole primarie, onde consentire ai giovani di prendere consapevolezza del proprio corpo e delle proprie potenzialità, sviluppando corretti stili di vita che migliorano il benessere psicofisico. Questa sarà dunque l’occasione per adeguare i locali destinati all’educazione fisica, ma anche per potenziare l’offerta della refezione scolastica in un’ottica di un’istruzione di qualità”.