Umbria, colpo di rimbalzo lo raggiunge al polpaccio: muore cacciatore di 57 anni

Incidente durante una battuta di caccia al cinghiale nella giornata di ieri a Macchie, frazione di Amelia. Un cacciatore di 57 anni è stato colpito ad un polpaccio da un proiettile “impazzito” che non gli ha lasciato scampo. La vittima si chiamava Fabio Massarelli e abitava a Foce, altra frazione amerina.

Del fatto si stanno occupando i carabinieri di Amelia in collaborazione con i colleghi forestali sotto il coordinamento della procura della Repubblica di Terni.

Secondo le prime ricostruzioni, il proiettile avrebbe compito il 57enne di “rimbalzo”. Immediata la richiesta di aiuto agli operatori del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le cause della morte saranno accertate dall’autopsia in programma nelle prossime ore.