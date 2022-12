Donna trovata morta in casa: i carabinieri indagano per omicidio

Omicidio: è questa la pista su cui i carabinieri stanno indagando per la morte della donna di 70 anni a Pistrino. La signora, di origini tedesche ma che da anni viveva in Italia, è stata trovata senza vita oggi, giovedì 1 dicembre, nel primo dopo pranzo dai carabinieri che erano andati a casa dove viveva la signora in via Sfrilli, a seguito della segnalazione di una amica della donna.

I militari hanno provato a bussare e a suonare: ma niente. Nessuna risposta. Così sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Città di castello, che hanno sfondato la porta, trovando la donna senza vita. Il volto della donna presentava tumefazioni al volto segno di una possibile colluttazione. Da qui l'allarme. Sul posto sono subito arrivati gli specialisti della scientifica da Perugia, con il pm Paolo Abbritti e il medico legale.

Da una prima sommaria ispezione cadaverica, effettuata in loco dal medico legale intervenuto con il Pubblico Ministero, e sulla base dei primi elementi raccolti dalla Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale Carabinieri di Perugia, non si può esclude neanche l’ipotesi dell'omicidio. La salma è stata trasportata presso l’obitorio dell’ospedale di Perugia, per una completa autopsia che possa aiutare a far luce sull’accaduto.