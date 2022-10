"Fermate quell'uomo non ha pagato il conto": 38enne bloccato da un passante in centro. Le scuse non reggono... e paga

In fuga dal ristorante per non pagare il conto dopo aver mangiato e ben bevuto. Ma non aveva fatto i conti con uno zelante passante che lo ha bloccato dopo aver sentito le grida dei proprietari. Accade al centro storico di Perugia. Protagonista un 38enne italiano, senza precedenti, che ha evitato una denuncia dopo aver pagato il conto una volta riportato al ristorante. Sul posto anche gli agenti di Polizia che hanno ascoltato le parti per ricostruire l'accaduto. Il 38enne ha sempre negato di essersi allontanato per non pagare il conto. Ha giustificato il suo comportamento dopo un malore improvviso: "temevo una intossicazione alimentare e quindi ho deciso di andare a casa il prima possibile". Sta di fatto che alla fine ha rifiutato eventuali cure mediche del 118, ritornando a casa.