Caso di meningite a Bevagna, l'Usl: "Chi è stato in quel bar si rechi dal medico di famiglia o alla guardia medica"

Un caso di meningite a Bevagna è stato segnalato all'Usl Umbria 2. L'evento è stato riscontrato in una barista che lavora presso il Tropical Bar in corso Giacomo Matteotti 27 a Bevagna, dal momento che non è possibile escludere che contatti stretti siano avvenuti anche nel locale, l'Azienza USI Umbria2 invita chi ha frequentato il locale nel periodo di contagiosità compreso tra il 5 e l'11 marzo a rivolgersi immediatamente al proprio medico di medicina generale, al sevizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) o alle AFT per sottoporsi alla profilassi antibiotica.

Con l'obiettivo di prevenire la diffusione della malattia il servizio di Igiene e sanità pubblica dell'Azienda Uls 2 si è attivato tempestivamente per individuare i contatti stretti della malata e già nella giornata di oggi queste persone sono state invitate ad eseguire la profilassi antibiotica.

Il meningococco è un germe labile e non sopravvive che pochi minuti lontano dal corpo umano; non "viaggia" nell'aria ma si trasmette in via diretta da persona a persona con le goccioline di saliva o le secrezioni respiratorie (tosse, baci) o attraverso l'uso di stoviglie in comune.

L'incubazione della malattia è usualmente 3-4 giorni e può arrivare fino a 10 giorni; I sintomi sono febbre, macchioline sulla pelle, stato generale compromesso, cefalea.

Non è raccomandata la chiusura degli ambienti frequentati dal malato né la disinfezione. I contatti dei contatti stretti del malato non sono assolutamente a rischio.