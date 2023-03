Perugia, in tribunale con un proiettile nello zaino: scatta l'allarme del metal detector e la denuncia

Un uomo è stato denunciato questa mattina dopo che era scattato l'allarme del metal detector all'ingresso del Tribunale penale di Perugia.

Al momento di controlli, infatti, l'uomo, un peruviano di 59 anni è stato trovato in possesso di un proiettile. Ai poliziotti giunti sul posto dopo la chiamata della sicurezza del palazzo di giustizia, ha riferito che il proiettile trovato all’interno dello zaino, un calibro 9x21 millimetri, gli era stato regalato da un conoscente e di averlo tenuta per ricordo.

Gli agenti hanno anche perquisito l'abitazione dell'uomo in cerca di armi o altre munizioni, senza trovare nulla. Accompagnato in Questura per le attività di rito, l’uomo è stato denunciato per il reato di detenzione abusiva di munizioni e il proiettile è stato sequestrato.