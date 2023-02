Carceri, allarme dei sindacati: "Capanne è diventato un ospedale psichiatrico"

Non c'è pace per il carcere di Capanne. Ancora disordini la scorsa notte. Lo riferisce Angelo Romagnoli della segreteria regionale della Uilpa. Nello specifico, racconta, "un detenuto affetto da gravi disturbi psichiatrici di circa 35 anni, senza apparente motivo, ha dato fuoco ad alcune suppellettili della sua cella".

Solo grazie all'intervento della polizia penitenziaria, sottolinea il sindacalista, è stato possibile evitare che le fiamme si diffondessero all'intero reparto. Per Romagnoli, "l'ennesimo evento critico, rispecchia in maniera inequivocabile la grave situazione in cui versa l’istituto di Capanne divenuto oramai un vero e proprio ospedale psichiatrico giudiziario". Uilpa "chiede ancora una volta un intervento immediato e deciso da parte dei vertici dell’amministrazione penitenziaria perché i poliziotti penitenziari di Capanne sono oramai allo stremo delle proprie forze fisiche e psichiche, operando in condizioni critiche per la propria e altrui incolumità".