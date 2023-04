Il passeggero lancia un etto di eroina e 3.370 euro in contanti dal finestrino dell'auto e scappa. Il conducente viene denunciato dai carabinieri per favoreggiamento nel reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo a Perugia, durante un controllo nei pressi dell'aeroporto. I carabinieri indagano per identificare l'uomo fuggito.