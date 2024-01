"Guerra" dei pannelli pubblicitari, il Tar dà ragione dal Comune di Perugia

La “guerra” dei cartelloni pubblicitari la vince il Comune di Perugia, con il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria che respinge il ricorso di Wayap relativo al nuovo regolamento comunale: non continee disposizioni in grado di ledere in via diretta ed immediata le posizioni giuridiche soggettive dei destinatari.

La società Wayap, difesa dagli avvocati Paola Conticiani, Fabio Massimo e Roberto Baldoni in Perugia, ha citato davanti al Tar il Comune di Perugia, difeso dagli avvocati Luca Zetti, Rossana Martinelli e Sara Mosconi, chiedendo l’annullamento delle deliberazioni del consiglio comunale di Perugia “con le quali è stato, dapprima, approvato e, poi, modificato il regolamento di disciplina del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” e delle delibere di giunta laddove modifica le tariffe e regolamenta “l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”.

Secondo la Wayap sarebbe illegittima “l’estensione del prelievo da parte del Comune di Perugia a strade provinciali rientranti nel territorio comunale anche se poste al di fuori del centro abitato, prevista laddove il regolamento provinciale non preveda detto canone”, il prelievo di natura tributaria o, comunque, “imposto” e la non corretta determinazione dei parametri delle tariffe.

Per i giudici amministrativi “il ricorso ed i successivi motivi aggiunti sono inammissibili” in quanto secondo “un consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi”, il provvedimento amministrativo “impugnato deve essere concretamente lesivo della situazione soggettiva vantata dalla parte che agisce in giudizio”. In questo caso non ci sono violazioni di sorta. Ne consegue il rigetto del ricorso.