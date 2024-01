Canale 5, i Carabinieri di Perugia protagonisti a Mediaset: ecco come hanno sventato una truffa ad anziani di Farneto

I Carabinieri di Perugia sono stati protagonisti in una nota trasmissione di Canale 5 dove hanno raccontato un'importante operazione, in collaborazione con i cittadini, che ha permesso di sventare una truffa ai danni di persone anziane residenti in una frazione di Perugia. Un racconto in televisione che dimostra come la prevenzione su certi crimini sta dando ottimi frutti e permette ai truffati di avere gli strumenti giusti per tutelarsi rivolgendosi alle forze dell'ordine e allo stesso tempo cercando di prendere tempo al fine di assicurare alla giustizia gli sciacalli di turno. Il comandante di Compagnia di Perugia, Claudio Zeni, ha ripercorso le tappe della truffa sventata e finita con tanto di arresti nella frazione perugine di Farneto. Due soggetti hanno preso di mira una coppia anziana spacciandosi per dei professionisti incaricati di raccogliere quanto prima una somma di denaro per evitare il carcere ad un figlio della coppia di anziani finito nei guai per un incidente. Le persone prese di mira, però, essendo stati avvertiti dalle forze dell'ordine e da alcune trasmissioni televisive su fatti simili, hanno capito subito che qualcosa non andava. E così hanno "aperto" una doppia linea di comunicazione: una con i truffatori e l'altra con i Carabinieri che davano delle indicazioni chiare sul come comportarsi sulle richieste per arrivare ad arrestare i criminali con il malloppo in mano. Da qui, dopo gli appostamenti di rito dell'Arma, lo scambio pattuito: ovvero soldi più bracciali e collanine d'oro. Una volta effettuato l'incontro i militari sono intervenuti per fermare gli autori della truffa e restituire gli oggetti di valore all'anziana coppia