Alla campionessa mondiale di paraPole dance, Francesca Cesarini la targa “Magione del mondo”; ha portato in alto in nome della città Lacustre

Alla giovanissima, due volte campionessa mondiale di paraPole dance, Francesca Cesarini la targa “Magione del mondo” istituita dal Comune di Magione per premiare le eccellenze che, nelle diverse discipline, portano il nome di Magione oltre i confini nazionali. La giovane campionessa di parapole dance dopo aver conquistato il primo premio a Losanna, al World Pole and Aerial Championship 2022, è salita sul podio più alto anche della federazione Posa Pole Sports &,; Arts World Federation a Sassuolo.

“L’istituzione di questa targa – spiega il vicesindaco con delega allo sport Massimo Lagetti – che diamo per la prima volta, nasce dalla volontà di premiare quelle persone che, nei diversi campi, hanno reso il nostro Comune noto oltre i confini nazionali.” “La storia sportiva di Francesca è molto nota – prosegue Lagetti – e aver potuto aggiungere alla targa Stelle dello sport magionese, istituita nel 2016 che, ricordo, viene consegnata annualmente per far conoscere e premiare storie sportive a volte poco note; questo ulteriore riconoscimento è per noi un onore. Francesca corrisponde in pieno a quello che il premio rappresenta: amore per quello che si fa, tenacia, riconoscimento del proprio impegno a livelli sovranazionali. Nel caso di Francesca, a questo si unisce l’affetto di tutta la comunità che l’ha vista ragazzina affrontare un’impresa sportiva che molti avrebbero ritenuto impossibile diventando, oltre che campionessa sportiva, esempio per tanti ragazze e ragazze che vivono delle difficoltà.”

Diversamente dalla targa Stelle dello sport che ha una cadenza annuale ed è riservata alle realtà sportive, il riconoscimento Magione del mondo verrà consegnato ogni qualvolta l’amministrazione riterrà di individuare, in qualunque disciplina che può andare da quella sportiva o artistica fino a quella culinaria, una rappresentanza coerente con lo spirito del premio.