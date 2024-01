"Dimenticati" tre mesi di malattia nel calcolo della pensione: Inps condannata a rivalutare l'assegno mensile

Errore nel calcolo della pensione, Inps condannata a rivalutare l’importo dell’assegno con il sistema retributivo.

Un pensionato, difeso dall’avvocato Siro Centofanti, ha presentato un ricorso alla Corte dei conti, in funzione di giudice delle pensioni, chiedendo il riconoscimento da parte dell’Inps, come periodo di contribuzione figurativa, del periodo di malattia per infortunio sul lavoro dal 23 maggio1983 al 23 agosto 1983. Dal riconoscimento di tale contribuzione deriverebbe la sussistenza del requisito contributivo utile ad ottenere che la pensione sia calcolata con il sistema retributivo.

Il ricorrente ha iniziato a lavorare nel 1976 in un’impresa privata, transitando nel settore pubblico nel 1988. L’anno successivo ha presentato richiesta di ricongiunzione dei periodi assicurativi del periodo lavorato come dipendente

privato. Nel 2021 ha presentato domanda di pensione anticipata accolta dall’Inps, ma calcolata con il sistema misto, con il risultato di un importo inferiore dell’assegno mensile.

Il ricorrente ha rilevato che non era stato computato l’infortunio perché non segnalato dall’allora datore di lavoro. L’Inps ha comunicato che “essendo stata trasferita tutta la contribuzione ad altro fondo non è più possibile accreditare il figurativo”.

Per i giudici contabili il ricorso va accolto in quanto quello che afferma l’Inps non è corretto giuridicamente: è provato in atti che il ricorrente abbia avuto il periodo d’interruzione del lavoro per malattia e il fatto che non sia presente negli archivi dell’ente pensionistico non corrisponde per forza alla mancata concessione del beneficio conseguente. Da qui la la dichiarazione “del diritto del ricorrente ad ottenere l’accredito dei contributi figurativi per il periodo di malattia” e degli effetti sul trattamento pensionistico che va rivalutato secondo legge.