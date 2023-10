Calcio violento - Manda l'arbitro al Pronto soccorso, dirigente squalificato fino al 2027

Arbitri insultati e picchiati, pubblico offensivo e minaccioso, sputi e testate tra giocatori. Le decisioni del giudice sportivo territoriale Marco Brusco, assistito dal rappresentante dell’A.I.A. Fabio Fiordi, arrivano puntali a metà settimana e restituiscono uno spaccato del calcio amatoriale regionale molto indisciplinato.

CAMPIONATO ECCELLENZA

Multa di 600 euro per il Pierantonio Sport “per comportamento offensivo e minaccioso del pubblico nei confronti di un assistente dell'arbitro per l'intera durata della gara”.

Inibizione per un dirigente della Narnese Calcio fino al 4 gennaio del 2024 “per comportamento protestatario ed ingiurioso nei confronti dell'arbitro”.

Inibito fino al 10 novembre del 2023 un dirigente del Branca 1969 “per comportamento gravemente scorretto nei confronti di un tesserato della squadra avversaria”.

Sono tre le giornate di squalifica per l’allenatore del Pierantonio Sport “per essere entrato in campo senza autorizzazione e successivamente per aver tenuto comportamento gravemente scorretto nei confronti di un tesserato della squadra avversaria”.

Otto giornate lontano dai campi per un giocatore del Terni Football Club “per aver protestato veementemente nei confronti dell'arbitro e per aver afferrato lo stesso da una spalla, in maniera irriguardosa, senza provocare dolore”.

CAMPIONATO PROMOZIONE

Multa di 100 euro per la Vis Foligno “per comportamento offensivo di un sostenitore nei confronti dell'arbitro”.

Ammenda di 400 euro per il Padule San Marco “per comportamento offensivo e minaccioso del pubblico nei confronti di un assistente dell'arbitro per l'intera durata del secondo tempo, verso il quale venivano lanciati anche sputi che tuttavia non colpivano”.

Inibizione fino al 10 gennaio del 2024 per un dirigente del Settevalli Pila “perché al termine della gara rivolgeva numerose frasi ingiuriose, minacciose ed intimidatorie nei confronti dell'arbitro”.

Inibizione per un dirigente del Padule San Marco “per aver rivolto frasi irriguardose nei confronti dell'arbitro usando un linguaggio blasfemo”.

Squalifica fino al 24 novembre prossimo per il massaggiatore del Padule San Marco “per essere entrato in campo protestando ed aver rivolto frasi irriguardose nei confronti dell'arbitro”.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Ammenda di 500 euro per il Real Avigliano “per comportamento ingiurioso del pubblico nei confronti dell'arbitro. Inoltre al termine della gara numerose persone presenti indebitamente nel recinto spogliatoi rivolgevano ingiurie e minacce nei confronti del direttore di gara. Mentre l'arbitro lasciava l'impianto di gioco con la propria autovettura, veniva nuovamente ingiuriato da persone presenti all'esterno del campo di gioco”.

Multa di 160 euro per la Nuova Attiglianese “per comportamento offensivo e minaccioso del pubblico nei confronti dell'arbitro durante ed al termine della gara”.

Sanzione di 21 euro per il Colonia “per mancata richiesta della forza pubblica”.

Inibizione fino al 28 gennaio del 2024 per un dirigente del Rivo Subasio “perché entrava in campo senza autorizzazione e rivolgeva numerose frasi ingiuriose nei confronti dell'arbitro”.

Niente attività sui campi per un dirigente de La Castellana 1969 fino al 15 gennaio prossimo perché “in campo con mansioni di assistente dell'arbitro, teneva comportamento protestatario ed ingiurioso nei suoi confronti”.

Stessa sanzione per un dirigente del Real Avigliano “per comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro al termine della gara. Successivamente entrava nello spogliatoio dell'arbitro e rivolgeva gridando numerose ingiurie nei suoi confronti”.

Inibizione fino al 10 gennaio del 2024 per un dirigente del Real Padule “per aver rivolto frasi ingiuriose nei confronti dell'arbitro”.

Niente campi da gioco per un dirigente del Calcio Palazzo fino al 31 dicmebre prossimo “per comportamento protestatario ed intimidatorio nei confronti dell'arbitro”.

Inibito fino all’8 dicembre un dirigente della Nuova Attiglianese perché “in campo con mansioni di assistente dell'arbitro, teneva comportamento protestatario ed irriguardoso nei suoi confronti lanciando la bandierina in campo”.

Stessa sanzione per un dirigente del Real Padula perché “in campo con mansioni di assistente dell'arbitro, teneva comportamento irriguardoso nei suoi confronti”.

Inibito fino al 10 novembre prossimo un dirigente del Nocera Umbra 2017 “per comportamento protestatario nei confronti dell'arbitro”.

Sono otto le giornate di squalifica per un giocatore del Ponte Felcino 1945 perché “espulso per aver colpito con un pugno al volto un calciatore della squadra avversaria, successivamente colpiva con calci due giocatori della squadra avversaria e lanciava una scarpa in testa ad un altro calciatore”.

Cinque gare di squalifica per un calciatore della Julia Spello Torre “per aver colpito con uno sputo un calciatore della squadra avversaria”.

Identica sanzione per un giocatore del Real Padule perché “espulso per comportamento ingiurioso nei confronti dell'arbitro, al termine della gara reiterava in maniera persistente tale comportamento”.

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

Multa di 10 euro per il Fabro Valdichiana e la Taulantet Società Sportiva “per mancata richiesta della forza pubblica”.

Inibizione fino al 31 dicembre del 2027 per un dirigente del Promano “perché, al termine della partita, mentre l’arbitro conversava con l’allenatore del Taulantet, con una azione violenta ed improvvisa, connotata da particolare aggressività, colpiva il direttore di gara alla base del collo provocandogli fortissimo dolore. Successivamente, in ragione del dolore persistente, l’arbitro si recava al Pronto Soccorso di Perugia, ove gli veniva diagnosticato un trauma contusivo del rachide al passaggio cervico-dorsale da aggressione, con prescrizione di farmaci e collare di schanz per 7 giorni”.

Inibito fino al 3 novembre un dirigente del Ponte D’Assi “per comportamento non regolamentare”.

Quattro giornate all’allenatore del Promano perché “in occasione di un calcio di rigore concesso alla squadra avversaria, entrava in campo senza autorizzazione con fare minaccioso, pronunciando frase irriguardosa all’indirizzo dell’arbitro”.

Squalifica fino al 29 dicembre prossimo per un dirigente del Promano che in qualità di assistente dell’arbitro “in occasione di un calcio di rigore concesso alla squadra avversaria, entrava nel terreno di gioco senza autorizzazione e pronunciava frase irriguardosa all’indirizzo dell’arbitro”.

Quattro giornate di squalifica toccano al giocatore dell’Umbra Sabina “perché sputava all'indirizzo del portiere avversario”.

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALI A1

Ammenda di 150 euro all’Atletico BMG perché “a seguito espulsione di un dirigente della squadra avversaria, gli veniva impedito momentaneamente al suddetto tesserato l'uscita dal terreno di gioco. Solamente dopo la chiusura del cancello comunicante con il terreno di gioco il citato dirigente è potuto rientrare nel proprio spogliatoio”.

Inibizione fino al 28 gennaio del 2024 per un dirigente del Cannara “per reiterate proteste nei confronti dell'arbitro. Inoltre prima di uscire dal terreno di gioco inveiva pesantemente rivolgendosi allo stesso in maniera irriguardosa”.

Inibito fino al 31 dicembre un dirigente dell’Angelana 1930 perché “in campo con mansioni di assistente dell'arbitro, teneva comportamento protestatario nei suoi confronti. Successivamente colpiva con la bandierina un tifoso della squadra avversaria”.

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALI A2

Sconfitta a tavolino per la Nuova Alba perché nella gara del 16 ottobre ha effettuato 7 cambi, affermando di essere stata autorizzata dall’arbitro. Il giudice sportivo ha accolto il ricorso del San Sisto e assegnato la vittoria a tavolino per 3-0.

Ammenda di 10 euro per mancata richiesta della forza pubblia al Nuova Alba, all’Olimpia Umbria e al Pro Ficulle.

Inibizione fino al 9 dicembre per un dirigente del Settevalli Pila “per aver rivolto minacce nei confronti del direttore di gara”.

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE A1

Quattro giornate di squalifica per l’allenatore dell’Ac Fulgens Foligno perché “espulso per proteste, nonché per avere proferito linguaggio offensivo e blasfemo nei confronti dell'arbitro”.

Quattro giornate di squalifica anche a un giocatore della stessa compagine perché “si rivolgeva al direttore di gara utilizzando un linguaggio gravemente offensivo”.

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE A2

Multa di 200 euro al Bastia 1924 e all’Umbertide Agape perché “al termine della gara l'arbitro, aprendo la porta dall'interno del proprio spogliatoio, rilevava che nel campo numerosi giocatori di entrambe le Società si spingevano e si colpivano tra di loro con le mani (non è stato possibile identificare i giocatori)”.

Inibizione fino al 21 dicembre per un dirigente del Bastia 1924 perché “al termine della gara, mentre l'arbitro rientrava nello spogliatoio, proferiva a quest'ultimo con tono minaccioso ingiurie e proteste”.

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE A2

Inibito fino al 31 dicembre un dirigente della Virtus Foligno perché “sebbene non inserito in lista, veniva riconosciuto dall'arbitro il quale rilevava insulti e comportamento antisportivo nei suoi confronti”.