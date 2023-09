"C'è un uomo che vuole abbattere un portone per entrare in un appartamento": fermato un 28enne ubriaco e molesto

"C'è un uomo che vuole abbattere un portone per entrare in un appartamento": la richiesta di intervento alla Questura è partita da alcuni condomini che, sentendo i rumori, si sono affacciati all'uscio vedendo un giovane che cercava di forzare l'ingresso. Gli agenti della Squadra Volante, giunti sul posto, hanno identificato l’uomo – un cittadino polacco, classe 1994 – che si è giustificato di voler accedere all’interno dell’abitazione della fidanzata per recuperare alcuni effetti personali. I poliziotti lo hanno quindi fatto allontanare dal luogo. Ma il 28enne è tornato nell'appartamento riuscendo stavolta a forzare il portone e anche stavolta la chiamata in tempo reale ha permesso alla Polizia di bloccarlo dopo una breve fuga. Fermato dagli agenti, lo straniero – in palese stato di ebbrezza - ha provato a divincolarsi, spintonando i poliziotti e tenendo una condotta poco collaborativa. Accompagnato in Questura, è stato denunciato per il reato di danneggiamento e resistenza a Pubblico Ufficiale. Il 28enne, inoltre, è stato sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta in luogo pubblico.