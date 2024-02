Sottrae l'auto alla ex, la parcheggia in un campo e la brucia: condannato

Il giudice per l’udienza preliminare ha condannato, a seguito di patteggiamento a un anno e 4 mesi di reclusione, un 48enne campano, difeso dall’avvocato Saschia Soli, dopo che nella notte tra il 23 e il 24 agosto del 2023 ha rubato e dato alla fiamme l’auto della ex compagna.

A scatenare la vendetta nei confronti della ex compagna, che aveva già denunciato nel 2018 atti persecutori, ci sarebbero questioni legate alla fine del rapporto e nella gestione della prole.

Secondo la Procura di Perugia “dalla visione delle telecamere di sorveglianza veniva notato come l'indagato in tarda notte riempiva benzina in una bottiglia di plastica - simile a quella trovata nelle adiacenze dell'autovettura data alle fiamme - mentre l'incendio, avvenuto a poca distanza dal distributore, si registrava a distanza di alcuni minuti dal rifornimento”.

Il giudice ha disposto la revoca della misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa che era stata imposta dopo i fatti.