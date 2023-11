Bonus trasporti da 60 euro per gli studenti, da domani mattina scatta il click day sulla piattaforma del Ministero

Dalle 8 di domattina è attiva la piattaforma del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (portale www.bonustrasporti.lavoro.gov.it) attraverso la quale richiedere il bonus statale trasporti, di importo fino a 60 euro, previsto nel caso di un reddito complessivo lordo personale di ogni studente, nel corso del 2022, non superiore a 20mila euro

Pertanto invito tutti a collegarsi alle 8 in punto, senza perdere tempo – dice l’assessore - perché il portale del Ministero accoglierà le richieste fino ad esaurimento fondi, che non sono rilevanti poiché vengono rimesse a disposizione le risorse residue del click day di novembre. Mi auguro che la richiesta possa andare a buon fine per il maggior numero di studenti umbri per i quali così la tariffa del titolo di viaggio annuale, comunque scontata a 60 euro, potrà essere del tutto azzerata”.

Il nuovo abbonamento va infatti a favore degli studenti iscritti alle Università degli studi e per Stranieri di Perugia, degli studenti Erasmus incoming e, per la prima volta, dei dottorandi, specializzandi, studenti stranieri che frequentano i due Atenei in ragione di altri programmi internazionali, e degli iscritti agli istituti AFAM: Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia, Conservatori di Musica “Francesco Morlacchi” di Perugia e “Giulio Briccialdi” di Terni, Scuola Superiore della Mediazione Linguistica di Perugia.

Cofinanziato dalla Regione, dalle due Università e dagli istituti AFAM per i propri studenti e dal Comune di Perugia, l’abbonamento integrato agevolato consente di utilizzare i vari servizi di trasporto, dagli autobus urbani ed extraurbani ai treni della ex Fcu, dal Minimetrò di Perugia alla funicolare di Orvieto, per spostarsi su tutto il territorio regionale. L’abbonamento è digitale ed è disponibile per l’acquisto sul portale di vendita on line Busitalia dal 24 novembre.