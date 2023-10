Blitz dei carabinieri, cantieri al setaccio: maxi multe e denunce

Controlli dei carabinieri di Spoleto e dell'ispettorato del lavoro nei cantieri di Spoleto. I controlli, spiega una nota dei militari, hanno portato all’individuazione "di una serie di violazioni connesse al datore di lavoro, obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, la mancata sicurezza del ponteggio, la mancanza della cassetta di primo soccorso, la viabilità del cantiere e violazioni connesse alla sicurezza".

I militari, prosegue la nota, hanno riscontrato "la presenza di 21 lavoratori di cui 17 regolarmente assunti, mentre 3 lavoratori risultavano in nero e 1 dipendente clandestino privo del permesso di soggiorno". Quattro le persone per "violazione delle norme di sicurezza e per

violazioni in materia di Testo Unico sull’immigrazione". I quattro lavoratori irregolari, sottolineano i carabinieri, "hanno cercato di eludere l’identificazione innescando un breve inseguimento conclusosi nei pressi delle aziende".

Alla fine del controllo è scatta la segnalazione alla Procura della Repubblica di Spoleto per le violazioni penali e la comminazione di ammende e sanzioni amministrative per 12.000 euro circa.