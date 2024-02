Bambina colpita da un malore, soccorsi in azione: portata in ospedale in elicottero

Soccorsi in azione per salvare una bambina colpita da un malore. È successo a Gualdo Tadino nella mattinata del 17 febbraio. A riportare la notizia il Corriere dell'Umbria. La piccola è stata soccorsa dall'ambulanza e trasferita in ospedale in elicottero. I medici del 118, secondo quanto ricostruito dal quotidiano, hanno stabilizzato la bimba.