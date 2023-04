Badante licenziata minaccia l'ex datore di lavoro: "Dammi i soldi e mi riassumi". Processata per estorsione

Una 37enne rumena, difesa dall’avvocato Vittorio Lombardo, è accusata di estorsione nei confronti dell’ex datore di lavoro.

Secondo la Procura di Perugia la donna, una volta “concluso il rapporto di lavoro” avrebbe tentato di estorcere all’uomo che “l’aveva assunta come badante per assistere la moglie invalida e non autosufficiente” una somma di denaro.

L’imputata sostiene di aver avuto “un alterco violento” con l’ex datore di lavoro e di avere presentato anche una querela per lesioni”. Secondo l’accusa, però, “con distinte condotte, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso”, avrebbe chiesto all’uomo “la consegna di somme di denaro pari a 5mila euro mediante reiterate minacce, nonché chiedendogli di assumerla nuovamente”.

Nel corso di diverse telefonate avrebbe fatto “riferimento alla denuncia presentata”, dicendo all’uomo “che la querela sarebbe andata avanti se non le avesse dato i soldi” e che “si sarebbero rivisti in Tribunale se non l’avesse assunta di nuovo”, affermando che “chi perde ha da pagare abbastanza”.

Alla donna è contestato anche il fatto di essersi presentata a casa dell’uomo, “dando in escandescenze e danneggiandogli il giardino”.