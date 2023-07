Auto intestate a prestanome e usate per furti e rapine: tre persone denunciate dalla Polizia locale di Perugia

Auto intestate a prestanome e usate per furti e rapine. Il personale dell’ufficio sicurezza urbana del Comune di Perugia era impegnato nel controllo di alcuni immobili, per verificare contratti e identità delle persone domiciliate, in gran parte stranieri, quando si è trovato di fronte ad alcuni cittadini rumena che circolavano con veicoli immatricolati in Italia, ma fittiziamente intestati a connazionali non residenti sul territorio nazionale, in quanto da tempo cancellati per irreperibilità.

In almeno tre casi, oltre all’immediata sanzione di 543 euro a carico dei conducenti e la richiesta di radiazione d’ufficio dei mezzi dai pubblici registri automobilistici, è stato possibile dimostrare che i proprietari dei veicoli, veri e propri prestanome, all’atto della sottoscrizione del contratto d’acquisto avevano falsamente attestato il requisito della residenza in Italia. Per tali motivazioni i tre stranieri sono stati anche denunciati quali autori del reato di falso in atto pubblico con induzione in errore del pubblico ufficiale.

A carico degli indagati è inoltre previsto il blocco anagrafico per scongiurare eventuali ulteriori fittizie intestazioni di veicoli nonché la loro rivendita.

Dalle indagini è emerso che nei mesi precedenti alcuni di questi veicoli erano stati utilizzati per commettere reati predatori come una rapina impropria a Città di Castello e un furto in danno di un supermercato nel Comune di Magione.