Atti osceni davanti alla ragazzine della squadra di pallavolo e ad una donna incinta al parco: il giudice dispone la perizia

A settembre del 2022 aveva molestato due donne presso il parco fluviale del Tevere a Ponte Felcino, una della quali incinta che è stata palpeggiata. Ed era stato arrestato. A novembre del 2022 si sarebbe abbassato i pantaloni durante un allenamento di una squadra di pallavolo femminile, mostrando i genitali a ragazzine di 12 anni.

L’uomo, un 45enne campano difeso dall’avvocato Marco Gentili, è finito davanti al giudice con l’accusa di atti osceni e molestie. Nel corso dell’udienza odierna il giudice ha disposto una perizia psichiatrica per stabilire la capacità di intendere e volere dell’imputato per un disturbo schizoide irreversibile e anche l’eventuale pericolosità sociale.

Per i fatti di settembre i poliziotti erano intervenuti su chiamata di una delle vittime che aveva riferito come dopo aver parcheggiato l’auto al parco per fare una passeggiata con la figlia, mentre stava prendendo la borsa dal sedile, era stata palpeggiata da un uomo che, contestualmente, aveva sfiorato anche la figlia. Il marito della vittima, informato dell’accaduto, si era quindi messo all’inseguimento dell’uomo che, dopo una breve fuga, era entrato all’interno di un condominio.

Gli agenti erano entrati all’interno dello stabile e avevano trovato il 43enne che, fin da subito, si era mostrato nervoso e poco collaborativo. Alla richiesta di fornire i propri documenti, infatti, si era rifiutato. Sbracciandosi e dimenandosi, dopo aver fatto cadere uno degli agenti, aveva cercato di fuggire, ma era stato fermato dai poliziotti e portato in Questura.

Poco dopo in Questura si era presentata un’altra donna, la quale aveva raccontato che, mentre si trovava al parco insieme alla famiglia, aveva notato un uomo che si toccava le parti intime.

A novembre l’imputato avrebbe commesso atti osceni davanti alle ragazze di una squadra di pallavolo femminile che si allenava nei locali del cva di Ponte Felcino, abbassandosi i pantaloni e “toccandosi con forza i genitali”.