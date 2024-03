Preso con quasi mezzo chilo tra hashish e marijuana in auto

La polizia di Assisi ha arrestato un 23enne, cittadino italiano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nell'auto del ragazzo gli agenti hanno trovato 454 grammi tra hashish e marijuana. In tasca, invece, aveva due cellulari e 580 euro in contanti. In casa aveva altri tre grammi nascosti in due barattoli.

Il giovane è stato fermato per un controllo lungo viale Patrono d’Italia a Santa Maria degli Angeli.