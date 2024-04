Machete e droghe di ogni tipo nascoste nello zaino: arrestato dalla Polizia

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hanno arrestato un 22enne albanese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e possesso ingiustificato di un machete. È stato un cittadino a chiamare la Polizia dopo aver notato il giovane all’interno della sua proprietà.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno identificato l’uomo che, fin da subito, ha mostrato insofferenza al controllo. Sottoposto a perquisizione, il 22enne è stato trovato in possesso, all’interno di uno zaino, di un machete di 50 centimetri, due stecche di hashish dal peso di 126 grammi di peso, 6 pastiglie di oppiacei, due involucri in cellophane termosaldato contenente cocaina, 7 involucri di carta contenenti 6 grammi di ketamina e 250 euro in contanti.

La perquisizione, estesa anche all’abitazione, ha permesso, inoltre, di rinvenire un tirapugni in metallo del quale il giovane non è stato in grado di motivare il possesso.

Il 22enne è stato anche denunciato per il reato di invasione di terreni ed edifici. Il giudice ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.