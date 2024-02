Appena arrivato in città e già attivo nello spaccio con molti soldi e tante dosi: arrestato e condannato

Arrivato in Italia da pochi giorni e già molto attivo nel mercato della droga. I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Perugia hanno arrestato in flagranza di reato un 26enne di origini albanesi, domiciliato a Perugia, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari hanno sorpreso l’uomo mentre a Corciano cedeva una dose di cocaina ad un 50enne, che è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.

Il 26enne, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di altri 9 ovuli di cocaina, abilmente occultati all’interno dell’autovettura che utilizzava per le consegne dello stupefacente, oltre la somma di 150 euro in banconote di vario taglio ed un telefono cellulare verosimilmente usato per l’illecita attività.

Avendo individuato l’appartamento nella disponibilità del giovane, i Carabinieri hanno esteso le operazioni di polizia giudiziaria al suo interno, ove hanno rinvenuto ulteriori 27 dosi di cocaina e 2.000 euro in contanti, presumibilmente frutto dello spaccio di droga.

I complessivi 31 grammi di cocaina, i 2.150 euro in contanti ed il telefono cellulare sono stati sequestrati.

L’uomo in sede di giudizio direttissimo è stato condannato ad 1 anno e 10 mesidi reclusione e al pagamento di una multa di 3mila euro, pena sospesa.