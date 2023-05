Ponte San Giovanni, trovato con armi e droga nel marsupio: denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri del Radiomobile di Perugia hanno denunciato un tunisino di 33 anni, già noto alle forze dell'ordine, nullafacente e senza fissa dimora, dopo averlo trovato in possesso di sostanze stupefacenti.

L'uomo è stato fermato per un controllo a Ponte San Giovanni, in via Manzoni, e all’interno di un marsupio nascondeva 3.50 grammi di hashish, una dose di cocaina e la somma di 160 euro.

L’uomo è stato denunciato anche per detenzioni di armi o oggetti atti ad offendere in quanto all’interno del marsupio aveva un tirapugni e un coltello a serramanico, oggetti che sono stati sequestrati.