Anziana maltrattata e derubata, condanna confermata per figlio e nuora

Maltrattano l’anziana madre, sordomuta e invalida, e le rubano denaro con la minaccia di abbandonarla. La Corte d’appello di Perugia ha confermato la condanna a 3 anni e 4 mesi di reclusione per il figlio e la nuora della donna (deceduta nel corso del processo).

Secondo i giudici di appello il comportamento dei due integra i reati di estorsione e maltrattamenti in famiglia. Per l’accusa i due imputati avrebbero maltrattato “la vittima, sordomuta e in condizioni di fragilità fisica e psicologica, mediante una serie di condotte umilianti e di disprezzo finalizzate a creare uno stato di prostrazione nella stessa e a costringerla, con minaccia di abbandonarla a se stessa, ad omettere qualunque controllo sulla gestione delle proprie entrate”.

Provata, secondo i giudici, “la responsabilità degli imputati, figlio e nuora della vittima, per il reato di maltrattamenti in famiglia ed estorsione per aver, in concorso tra loro e approfittando della condizione di non autosufficienza della madre, effettuato prelievi ingenti dal conto corrente di questa in quanto cointestato e per aver lesinato il denaro alla donna, lasciandola in una condizione di prostrazione tale da non permetterle di provvedere neppure alle necessità quotidiane; il tutto sotto minaccia di abbandonarla a se stessa qualora questa avesse ritirato la delega bancaria in favore dell’imputato dopo essersi accorta delle ingenti spese effettuate dal figlio e da lei mai autorizzate”.