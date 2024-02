Anziana aggredita per strada a Foligno, lo sfogo del figlio sui social: "Problema sicurezza, subito una soluzione"

Una donna di 8 anni è stata aggredita in piazza Matteotti a Foligno ieri mattina. Tre donne l’hanno avvicinata mentre camminava ed è stata spintonata, schiaffeggiata. La notizia è riportata dai quotidiani.

Le tre donne, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, era alterate dall’alcol, quando hanno visto passare l’anziana e prima le avrebbero urlato contro, per poi aggredirla, colpendola alla testa e a un occhio.

Un passante è intervenuto in difesa dell’anziana, allontanando le tre donne. Sul posto sono arrivati i Carabinieri e il figlio della donna che dopo aver accompagnato la madre all’ospedale ha scritto un post sui fatti: “Quest'oggi (cioè ieri, ndr) alle 12.30 mia madre di 80 anni è stata aggredita e percossa da 3 donne, poi riconosciute come abituali frequentatrici di piazza Matteotti; grazie a delle persone accorse in tempo, fortunatamente se l'è cavata solo con varie contusioni alla testa e occhio. Mi resta difficile non polemizzare sulla sicurezza della città, le telecamere, ma una soluzione va presa subito”.