Ponte del 2 giugno: allerta meteo della Protezione Civile

Allerta meteo di livello giallo della Protezione Civile dell'Umbria per rischio temporali dal pomeriggio del primo giugno alla mezzanotte del 2 giugno. Il documento di allerta è stato pubblicato sul sito.

Ecco le previsioni meteo per venerdì 2 e sabato 3 giugno, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al primo giugno.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "pressione livellata intorno a 1014-1016 hPa sul Mediterraneo centro-occidentale con un robusto campo di alta pressione che staziona tra Isole Britanniche e Danimarca. Infiltrazioni di aria fresca alla media troposfera mantengono condizioni di moderata instabilità pomeridiana sulla nostra penisola".

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 2 giugno "soleggiato in mattinata, aumento della nuvolosità dal primo pomeriggio con possibilità di rovesci e temporali sparsi. Rasserenamento in serata. Venti: deboli occidentali. Temperature: stazionarie".

Sabato 3 giugno "poco nuvoloso in mattinata, nuvoloso nel pomeriggio con possibilità di rovesci sparsi e locali temporali. Venti: deboli variabili. Temperature: stazionarie".