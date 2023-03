Ladri in azione a Balanzano, i residenti lanciano l'allarme sui social

Ladri in azione tra Ponte San Giovanni e Balanzano, con furti e tentativi di effrazione posti in essere tra ieri pomeriggio e la notte.

Secondo le segnalazioni dei residenti, i ladri hanno visitato alcune abitazioni, a ridosso della zona industriale e l’abitato di Balanzano, prima in via Manfredi, per poi provare a mettere a segno i colpi in via Borobò.

Porte forzate, segni sulle finestre, appartamenti a soqquadro, danneggiamenti, fanno tornare la paura nel quartiere periferico di Perugia, dove già negli ultimi mesi si è verificata un’andata di furti, tanto che sui social c’è chi commenta: “Ci risiamo”.

I cittadini della zona si sono attrezzati con una chat e un gruppo Facebook nel quale indicare movimenti strani e mantenere costante l’attenzione sulla sicurezza della frazione segnalare situazioni di criticità in tempo praticamente reale.

Appena un mese fa i Carabinieri hanno arrestato due persone, in un bungalow di un residence a Balanzano, recuperando un’ingente quantità di refurtiva.